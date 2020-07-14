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Report Georgia

МЧС продолжает работы по откачке воды в Шамкире

МЧС продолжает работы по откачке воды в Шамкире На горячую линию "112" МЧС поступили многочисленные звонки в связи с затоплением дворов частных домов в селах Юхари Сейфали и Аббаслы Шамкирского района в результате начавшихся с утра сильных дождей
Происшествия
14 июля 2020 г. 01:39
МЧС продолжает работы по откачке воды в Шамкире

На горячую линию "112" МЧС поступили многочисленные звонки в связи с затоплением дворов частных домов в селах Юхари Сейфали и Аббаслы Шамкирского района в результате начавшихся с утра сильных дождей.


Как передает Report, живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны МЧС, а также спецтехника исполнительной власти Шамкирского района были задействованы в перекачке воды в районах, затопленных дождевой водой.


В настоящее время ведутся работы по откачке воды и принимаются другие неотложные меры.
 

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Версия на азербайджанском языке FHN: Şəmkirdə fərdi evlərdə suçəkmə işləri davam etdirilir

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