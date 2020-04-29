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МЧС продолжает дезинфекционные работы

МЧС продолжает дезинфекционные работы

По поручению президента Ильхама Алиева в целях предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики принимаются комплексные эффективные меры.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров продолжаются соответствующие мероприятия в целях предотвращения и пресечения случаев коронавируса и повышения эффективности соответствующих профилактических мер в этой области. 

Так, с 28 марта соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС проводят дезинфекционные мероприятия на объектах, установленных Оперативным штабом по Баку, регулярно дезинфицируя участки специальным раствором.

Отметим, что дезинфекционные работы будут продолжены.

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