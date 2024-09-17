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МЧС призывает водителей уступать дорогу спецтранспорту

МЧС призывает водителей уступать дорогу спецтранспорту В связи с окончанием летнего сезона отпусков и каникул у школьников, на городских автодорогах наблюдаются серьезные пробки.
Происшествия
17 сентября 2024 г. 10:14
МЧС призывает водителей уступать дорогу спецтранспорту

В связи с окончанием летнего сезона отпусков и школьных каникул на городских автодорогах наблюдаются серьезные пробки.

Как сообщили Report в МЧС, в условиях загруженности дорог возникают трудности с передвижением и своевременном прибытием к месту происшествия автомобилей специального назначения.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к водителям транспортных средств с призывом уступать дорогу спецтранспорту - пожарным и аварийно-спасательным автомобилям, которые направляются на места происшествий.

"Особенно недопустимо, когда некоторые водители не пропускают пожарные и аварийно-спасательные автомобили, что в итоге мешает оперативной ликвидации последствий пожаров, аварий и других происшествий, минимизации возможного ущерба.

Такое поведение влечет для водителей не только юридическую, но и моральную ответственность - ведь они серьезно затрудняют работу по предотвращению инцидентов и спасению людей. Поэтому каждый водитель транспортного средства, осознавая свою ответственность, должен уступать дорогу пожарным и аварийно-спасательным автомобилям", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке FHN sürücülərə müraciət edib

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