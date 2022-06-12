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МЧС призывает население держаться подальше от паводковых и паводкоопасных зон

МЧС призывает население держаться подальше от паводковых и паводкоопасных зон Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению с призывом держаться подальше от районов, подверженных наводнениям.
Происшествия
12 июня 2022 г. 14:24
МЧС призывает население держаться подальше от паводковых и паводкоопасных зон

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению с призывом держаться подальше от районов, подверженных наводнениям.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, в результате проливных дождей, начавшихся с вечера 10 июня в Дашкесанском районе, на некоторых горных реках произошли паводки, был поврежден ряд коммуникаций, мостов, частных хозяйств граждан, селевыми потоками было унесено несколько автомобилей.

В результате стихийного бедствия никто не пострадал.

"В настоящее время соответствующие ведомства ведут работу по ликвидации последствий наводнения.

МЧС еще раз призывает население держаться подальше от паводковых и паводкоопасных зон, а в случае такой угрозы немедленно подняться на ближайшую высоту и сообщить на горячую линию "112" министерства", - отметили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке FHN: Sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durun

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