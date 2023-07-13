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МЧС призвало родителей не оставлять детей без присмотра

МЧС призвало родителей не оставлять детей без присмотра С учетом опасности, которую представляют открытые балконы и окна, неустойчивые тяжелые предметы, химикаты, режущие предметы, министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призывает родителей не оставлять малолетних детей одних и без присмотра.
Происшествия
13 июля 2023 г. 12:03
МЧС призвало родителей не оставлять детей без присмотра

С учетом опасности, которую представляют открытые балконы и окна, неустойчивые тяжелые предметы, химикаты, режущие предметы, министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призывает родителей не оставлять малолетних детей одних и без присмотра.

Об этом Report сообщили в министерстве.

"На горячую линию МЧС 112 регулярно поступают сообщения о детях, оказавшихся в квартире в беспомощном состоянии. Во всех случаях спасатели оказывают детям оперативную помощь",- говорится в сообщении министерства.

В министерстве добавили, что за последний месяц спасателями МЧС спасены 34 ребенка.

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