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МЧС призвал посетителей пляжей соблюдать правила безопасности

МЧС призвал посетителей пляжей соблюдать правила безопасности
Происшествия
15 июня 2024 г. 11:34
МЧС призвал посетителей пляжей соблюдать правила безопасности

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к гражданам с призывом строго соблюдать правила безопасности на пляжах.

Как сообщает Report, в ведомстве призвали граждан не находиться на пляжах в нетрезвом состоянии и в темное время суток, а также не заходить в воду в ветреную погоду.

В МЧС рекомендовали не купаться в местах, не отведенных под пляжи, не заплывать за обозначенные границы зоны купания, не оставаться на ночевку или рыбачить на пляже, не заходить в зону пляжей на маломерных судах.

В обращении также рекомендуется не оставлять детей без присмотра на пляже, не пренебрегать предупреждающими знаками и табличками, требованиями спасателей.

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Версия на азербайджанском языке FHN əhalini çimərliklərdə təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyə çağırıb

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