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МЧС призвало граждан не оставлять детей без присмотра на улицах и одних в квартирах

МЧС призвало граждан не оставлять детей без присмотра на улицах и одних в квартирах Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало граждан не оставлять малолетних детей без присмотра на улицах и одних в домах и квартирах.
Происшествия
2 ноября 2024 г. 11:09
МЧС призвало граждан не оставлять детей без присмотра на улицах и одних в квартирах

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало граждан не оставлять малолетних детей без присмотра на улицах и одних в домах и квартирах.

Как сообщили Report в министерстве, только за последний месяц сотрудники МЧС спасли 56 детей, оказавшихся в беспомощном состоянии либо в опасности в квартире, лифте или в других помещениях.

"На "горячую линию" 112 регулярно поступают сообщения о детях, попавших в беду. Благодаря оперативным действиям спасателей, все дети были спасены и благополучно переданы родным и близким", - говорится в сообщении.

Анализ происшествий показал, что в большинстве случаев виной всему - недосмотр со стороны родителей, отметили в МЧС.

"Дети остаются без присмотра в квартирах, где их подстерегает масса опасностей: электроприборы, газовое оборудование, открытые окна и балконы, тяжелые предметы, химикаты, режущие инструменты. Нередки случаи, когда дети оказываются одни в лифте, во дворе или на улице, что также чревато печальными последствиями", - говорится в сообщении.

МЧС в очередной раз призывает родителей быть предельно внимательными к своим детям и ни в коем случае не оставлять их без присмотра.

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Версия на азербайджанском языке FHN: Son bir ayda təhlükəli və köməksiz vəziyyətdə qalan 56 uşaq xilas edilib

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