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МЧС призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности при сильном ветре

МЧС призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности при сильном ветре Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана с учетом прогнозируемого на территории страны сильного ветра призвало граждан не пренебрегать правилами безопасности.
Происшествия
27 декабря 2023 г. 12:27
МЧС призвал граждан не пренебрегать правилами безопасности при сильном ветре

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана с учетом прогнозируемого на территории страны сильного ветра призвало граждан не пренебрегать правилами безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

"При сильном ветре гражданам рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. С учетом сложности тушения пожаров во время сильного ветра, стоит особое внимание уделять соблюдению правил пожарной безопасности.

В случае опасности звоните по телефону 112", - заявили в ведомстве.

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