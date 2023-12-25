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МЧС призвал граждан не пренебрегать мерами пожарной безопасности в праздничные дни

МЧС призвал граждан не пренебрегать мерами пожарной безопасности в праздничные дни В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвали граждан не пренебрегать мерами пожарной безопасности в праздничные дни.
Происшествия
25 декабря 2023 г. 12:14
МЧС призвал граждан не пренебрегать мерами пожарной безопасности в праздничные дни

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвали граждан не пренебрегать мерами пожарной безопасности в праздничные дни.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

В ведомстве отметили, что украшенные электрическими гирляндами и легко воспламеняющимися новогодними игрушками елки являются потенциальным источником пожара.

"Ни в коем случае нельзя запускать фейерверки в закрытых помещениях. Порою граждане пренебрегают самыми простыми правилами пожарной безопасности, что в конечном итоге приводит к трагическим событиям", - говорится в сообщении.

В МЧС напомнили о требовании к владельцам объектов по согласованию проведения массовых праздничных мероприятий с Государственной противопожарной службой: "Руководители объектов, организующих праздничные мероприятия по случаю Нового года, не должны забывать о своей ответственности".

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