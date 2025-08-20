О нас

МЧС приостановило работу двух цехов в Баку за нарушения пожарной безопасности

Происшествия
20 августа 2025 г. 10:58
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приостановило работу цеха по производству бытовых металлических хозяйственных предметов в поселке Бузовна Хазарского района и цеха по производству дверей и окон в Наримановском районе Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию МЧС, в указанных объектах были проведены проверки, которые выявили множество нарушений в сфере пожарной безопасности, представляющих прямую угрозу для жизни и здоровья людей, окружающей среды и имущественных интересов государства.

Также установлено, что данные объекты функционировали без лицензии. В этой связи было принято решение о приостановлении деятельности цехов, и копия документа была предоставлена их представителям.

