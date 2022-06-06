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МЧС приостановило деятельность развлекательного клуба в Баку

МЧС приостановило деятельность развлекательного клуба в Баку В Низаминском районе Баку приостановлена деятельность объекта, нарушившего нормы пожарной безопасности.
Происшествия
6 июня 2022 г. 12:07
МЧС приостановило деятельность развлекательного клуба в Баку

В Низаминском районе Баку приостановлена деятельность объекта, нарушившего нормы пожарной безопасности.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в ходе внеплановой проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора МЧС на основании обращений граждан, было установлено, что в ночном развлекательном клубе “ENJOY”, расположенном по адресу - Баку, Низаминский район, проспект Бабека, квартал 2222, имеются многочисленные недостатки в сфере пожарной безопасности, представляющие прямую угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В связи с этим принято решение о приостановке работ и услуг в ночном развлекательном клубе ”ENJOY".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yanğın təhlükəli əyləncə klubu bağlanıb

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