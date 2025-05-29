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МЧС приостановил работу пожароопасного автосервиса в Баку

МЧС приостановил работу пожароопасного автосервиса в Баку МЧС приостановил работу автосервиса, нарушившего требования пожарной безопасности
Происшествия
29 мая 2025 г. 11:30
МЧС приостановил работу пожароопасного автосервиса в Баку

В Ясамальском районе Баку приостановлена деятельность автосервиса, нарушившего требования пожарной безопасности.

Об этом сообщили Report в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

В ходе проверки, проведенной Государственной службой противопожарного надзора МЧС, на объекте, расположенном по адресу улица Набат Ашурбейли, 170, были выявлены многочисленные нарушения, создающие прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и государственной собственности.

"В связи с этим принято решение о приостановке работы автосервиса. Представителю объекта вручено уведомление о соответствующем решении", - отметили в ведомстве.

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