МЧС приостановил деятельность объекта Azər-Aqro LTD в Баку из-за нарушений правил пожарной безопасности

14:12

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в ходе проверки "Крестьянской ярмарки" (“Kəndli yarmarkası”) в Баку, принадлежащей компании Azər-Aqro LTD, выявила многочисленные нарушения норм и правил пожарной безопасности.

Как сообщили Report в МЧС, выявленные недостатки показывают, что деятельность объекта представляет прямую угрозу жизни и здоровью граждан, окружающей среде, имущественным интересам государства.

В связи с этим принято решение о приостановлении деятельности данного объекта.