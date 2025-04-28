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МЧС приостановил деятельность объекта Azər-Aqro LTD в Баку из-за нарушений правил пожарной безопасности

МЧС приостановил деятельность объекта Azər-Aqro LTD в Баку из-за нарушений правил пожарной безопасности 14:12
Происшествия
28 апреля 2025 г. 14:35
МЧС приостановил деятельность объекта Azər-Aqro LTD в Баку из-за нарушений правил пожарной безопасности

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в ходе проверки "Крестьянской ярмарки" (“Kəndli yarmarkası”) в Баку, принадлежащей компании Azər-Aqro LTD, выявила многочисленные нарушения норм и правил пожарной безопасности.

Как сообщили Report в МЧС, выявленные недостатки показывают, что деятельность объекта представляет прямую угрозу жизни и здоровью граждан, окружающей среде, имущественным интересам государства.

В связи с этим принято решение о приостановлении деятельности данного объекта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN Bakıda yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyətini dayandırıb

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