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МЧС предупреждает население об аномально жаркой погоде

МЧС предупреждает население об аномально жаркой погоде В связи с ожидаемыми погодными условиями Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению.
Происшествия
19 июля 2021 г. 13:39
МЧС предупреждает население об аномально жаркой погоде

В связи с ожидаемыми погодными условиями Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что по данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха, в некоторых районах воздух прогреется до 42-44°.

Малейшая неосторожность или невнимательность в таких погодных условиях приводит к пожарам, в частности, на открытых площадках и в лесных массивах, а рост спроса на кондиционеры увеличивает риск перегрузки электросистемы, что, в конечном итоге, может спровоцировать короткое замыкание. В связи с этим МЧС обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности, учитывая, что при высоких температурах повышается пожароопасность.

В то же время, во избежание солнечных ожогов в эти дни рекомендуется не находиться под прямыми солнечными лучами на открытом воздухе, в том числе на пляжах, а также использовать легкую одежду светлых тонов, особенно из хлопчатобумажной ткани, больше находиться в тени или прохладном месте и принимать много жидкости.

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