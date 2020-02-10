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МЧС предупредило ИВ и стройкомпанию в связи с незаконным строительством подстанции

МЧС предупредило ИВ, стройкомпанию в связи с незаконным строительством

Перед многоэтажным жилым зданием в Баку строится трансформаторная подстанция.

Об этом Report рассказали жители здания.

По словам жителей дома по улице Натика Алиева 3е в Хатаинском районе столицы, компания Baku Luks начала строительство электроподстанции перед многоэтажным жилым зданием:

"В настоящее время стройкомпания возводит новое здание прямо перед нашим домом. Для этого здания строится электроподстанция напротив нашего здания. Согласно нормативам, минимальное расстояние должно составлять 10-15 метров. В проекте здания строительство подстанции запланировано на расстоянии 12 метров от здания, но компания начала строить ее в 5 метрах от дома. Ведь может произойти взрыв в этом трансформаторе. В результате, в здании может начаться пожар. От трансформаторной подстанции также исходит электромагнитное излучение, что представляет угрозу здоровью местных жителей и играющих во дворе детей". 

Жители просят государственные органы и руководство компании поменять место расположения трансформаторной подстанции: "Мы просим, чтобы электроподстанцию построили согласно нормативам, она представляет для нас опасность".

Руководитель пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Гульчин Мехтиева сообщила Report, что МЧС расследовало факт строительства электрической подстанции на территории принадлежащего ООО Baku Luks здания по улице Н.Алиева, 10 в Хатаинском районе столицы.

По ее словам, компания не представила МЧС каких-либо документов о согласовании строительства с исполнительными властями: "В связи с этим Исполнительная власть Хатаинского района и руководство компании были предупреждены. Мы направили им письмо, в котором говорится об отсутствии документов на согласование строительства подстанции. Если не будет предпринято никаких действий, то будут приняты другие меры".

Отметим, что руководителем строительной компании является Фаган Тахмазов.

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