Министр: МЧС предприняло меры дисциплинарного взыскания в отношении 52 сотрудников

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ За текущий год в отношении 40 сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана были предприняты меры дисциплинарного взыскания. Как сообщает Report, об это заявил министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров на прошедшем в центральном аппарате министерства заседании коллегии, которое было посвящено 9-ой годовщине создания МЧС и профессиональному празднику работников министерства.

Министр отметил, что 16 из них были отстранены от службы, в отношении 52 сотрудников были предприняты иные меры дисциплинарного взыскания, трое сотрудников получили предупреждение.

По словам К.Гейдарова, в течение года поступило 68 обращений в связи с неподобающим поведением сотрудников МЧС.