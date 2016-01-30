МЧС: Найденный у берегов Туркменистана труп предположительно принадлежит одному из пропавших при аварии на месторождении "Гюнешли"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ У берегов Туркменистана в Каспийском море найден труп.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, предполагается, что найденный труп, принадлежит одному из нефтяников, без вести пропавших во время аварии в 10-м блоке месторождения "Гюнешли".

В связи с этим самолет МЧС типа "BE-200ÇS" вместе со следственной группой отправится в Туркменистан для опознания трупа и доставки его в республику.