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МЧС: Предотвращено распространение пожара в Габале

МЧС: Предотвращено распространение пожара в Габале Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) благодаря принятию необходимых и неотложных мер удалось предотвратить и взять под контроль распространение пожара в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа Габалинского района.
Происшествия
19 августа 2021 г. 18:26
МЧС: Предотвращено распространение пожара в Габале

Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) благодаря принятию необходимых и неотложных мер удалось предотвратить и взять под контроль распространение пожара в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа Габалинского района.

Как сообщили Report в МЧС, в настоящее время на территории ведутся работы по полному тушению и охлаждению некоторых источников задымления.

К тушению пожара привлечены Госслужба пожарной охраны МЧС, войска Гражданской обороны и соответствующие силы Северо-западного регионального центра, 2 вертолета авиационного отряда, а также сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

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Версия на азербайджанском языке FHN: "Qəbələdəki yanğının genişlənməsinin qarşısı alınıb"

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