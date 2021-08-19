МЧС: Предотвращено распространение пожара в Габале

Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) благодаря принятию необходимых и неотложных мер удалось предотвратить и взять под контроль распространение пожара в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа Габалинского района.

Министерству по чрезвычайным ситуациям (МЧС) благодаря принятию необходимых и неотложных мер удалось предотвратить и взять под контроль распространение пожара в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа Габалинского района.

Как сообщили Report в МЧС, в настоящее время на территории ведутся работы по полному тушению и охлаждению некоторых источников задымления.

К тушению пожара привлечены Госслужба пожарной охраны МЧС, войска Гражданской обороны и соответствующие силы Северо-западного регионального центра, 2 вертолета авиационного отряда, а также сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.