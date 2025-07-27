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МЧС: Пожары в горной местности в Ходжалы, Ходжавенде и Шуше ликвидированы

МЧС: Пожары в горной местности в Ходжалы, Ходжавенде и Шуше ликвидированы Пожары в горной местности в направлении сел Йеникенд Ходжавендского района, Бёюк Галадереси Шушинского района и Ашагы Емишджан Ходжалинского района ликвидированы.
Происшествия
27 июля 2025 г. 11:25
МЧС: Пожары в горной местности в Ходжалы, Ходжавенде и Шуше ликвидированы

Пожары в горной местности в направлении сел Йеникенд Ходжавендского района, Бёюк Галадереси Шушинского района и Ашагы Емишджан Ходжалинского района ликвидированы.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Благодаря высокому профессионализму пожарно-спасательных подразделений министерства удалось предотвратить распространение огня.

В настоящее время интенсивные и непрерывные мероприятия по борьбе с пожаром продолжаются в сёлах Талыш Агдеринского района и Тапгарагоюнлу Геранбойского района.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке FHN: Xocalı, Xocavənd və Şuşada dağlıq ərazidə baş verən yanğınlar söndürülüb

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