О нас

МЧС: Пожары продолжаются в Загатале, Габале и Огузе

МЧС: Пожары продолжаются в Загатале, Габале и Огузе В Загатальском, Габалинском и Огузском районах предотвращено распространение пожаров в высокогорном лесном массиве на более широкую территорию.
Происшествия
5 сентября 2022 г. 09:38
МЧС: Пожары продолжаются в Загатале, Габале и Огузе

В Загатальском, Габалинском и Огузском районах предотвращено распространение пожаров в высокогорном лесном массиве на более широкую территорию.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) в ответ на запрос Report.

Было отмечено, что в настоящее время продолжаются операции по локализации пожаров.

Напомним, 30 августа в горно-лесистой местности у села Юхары Тала Загатальского района произошел пожар. К тушению привлечены соответствующие силы и техника МЧС. 2 сентября возникли лесные пожары в Огузском и Габалинском районах.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке FHN: "Zaqatala, Qəbələ və Oğuzda yanğınlar davam edir"

Самое важное

Президент Азербайджана в городе Черноббио дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
ФотоПрезидент Азербайджана в городе Черноббио дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore
3 сентября 2022 г. 16:12
Названа дата завершения строительства здания Итальянско-азербайджанского университета
Названа дата завершения строительства здания Итальянско-азербайджанского университета
3 сентября 2022 г. 14:33
Президент: Если армянская сторона проявит такую же волю, в течение нескольких месяцев мы сможем подписать мирное соглашение
Президент: Если армянская сторона проявит такую же волю, в течение нескольких месяцев мы сможем подписать мирное соглашение
3 сентября 2022 г. 14:07
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
2 сентября 2022 г. 19:20
Президент: Мы никогда не подстраивались под политику соседних стран
Президент: Мы никогда не подстраивались под политику соседних стран
2 сентября 2022 г. 17:41
Президент: Азербайджан является надежным поставщиком газа для соседних стран
Президент: Азербайджан является надежным поставщиком газа для соседних стран
2 сентября 2022 г. 12:54
Азербайджано-итальянские связи опираются на стратегическое партнерство и дружбу
Азербайджано-итальянские связи опираются на стратегическое партнерство и дружбу
2 сентября 2022 г. 10:27
Лидеры Азербайджана и Италии обсудили прошедшие в Брюсселе мирные переговоры
Лидеры Азербайджана и Италии обсудили прошедшие в Брюсселе мирные переговоры
1 сентября 2022 г. 22:19
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности
1 сентября 2022 г. 18:16
Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
1 сентября 2022 г. 16:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi