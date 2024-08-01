МЧС: Пожар в торговом центре Баку локализован

Пожар в торговом центре недалеко от рынка "8-й км" в Низаминском районе Баку удалось локализовать в кратчайшие сроки.

Пожар в торговом центре недалеко от рынка "8-й км" в Низаминском районе Баку удалось локализовать в кратчайшие сроки.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечено, что связи с поступившим сигналом о возгорании в ТЦ на территорию были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС.

"В настоящее время ведутся работы по полному тушению пожара", - заявили в МЧС.

В Центре интеллектуального управления транспортом заявили, что из-за пожара по проспекту Гара Гараева в Низаминском районе столицы в обоих направлениях образовались пробки.

Дорожная полиция принимает меры для восстановления нормального движения автомобилей.