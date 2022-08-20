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МЧС: Пожар в селах Тенгеалты и Даг Гушчу полностью потушен

МЧС: Пожар в селах Тенгеалты и Даг Гушчу полностью потушен Благодаря предпринятым оперативным мерам пожар, возникший недалеко от лесного массива у села Тенгеалты Губинского района, в короткие сроки полностью потушен.
Происшествия
20 августа 2022 г. 19:41
МЧС: Пожар в селах Тенгеалты и Даг Гушчу полностью потушен

Благодаря предпринятым оперативным мерам пожар, возникший недалеко от лесного массива у села Тенгеалты Губинского района, в короткие сроки полностью потушен.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На участке недалеко от леса, где уже завершены работы по охлаждению, сгорели сухая трава и кустарники на площади один гектар.

Помимо этого, пожар, возникший на большой территории близ села Даг Гушчу Сиязанского района, был потушен во второй половине дня. На территории пламенем было охвачено 40 гектаров.

В ведомстве подчеркнули, что к работам по тушению пожаров на горной местности со сложным рельефом в условиях жаркой и ветреной погоды принимали участие соответствующие силы МЧС, самолет-амфибия "Бе-200ЧС" и три вертолета авиационного отряда министерства, сотрудники минэкологии, МВД, местных исполнительных органов, а также жители.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN: Təngəaltı və Dağ Quşçu kəndlərində yanğın tam söndürülüb

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