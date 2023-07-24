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МЧС: пожар в Хатаинском районе будет потушен в кратчайшие сроки

МЧС: пожар в Хатаинском районе будет потушен в кратчайшие сроки Пожар в Хатаинском районе Баку будет потушен в кратчайшие сроки.
Происшествия
24 июля 2023 г. 23:48
МЧС: пожар в Хатаинском районе будет потушен в кратчайшие сроки

Пожар в Хатаинском районе Баку будет потушен в кратчайшие сроки.

Как передает Report, об этом заявил замначальника Государственной службы пожарной охраны МЧС полковник внутренней службы Рза Худиев.

По его словам, пожарные бригады достигли места инцидента спустя пять минут после получения информации.

"Пожар возник около забора НПЗ вблизи четырех резервуаров с нефтью вместимостью 5 000 кубометров каждый.

Из-за сильного ветра огонь распространился на большую площадь и представлял большую угрозу для нефтяного сектора. В связи с этим был объявлен высокий уровень опасности. К месту происшествию привлечены силы и средства Бакинского гарнизона, 20 пожарных машин и 85 человек личного состава.

В 23:03 пожар был полностью локализован и взят под контроль. В настоящее время угрозы для нефтяного сектора нет, работы по охлаждению продолжаются. В ближайшее время пожар будет полностью потушен", - подчеркнул Р.Худиев.

Он добавил, что огонь охватил территорию площадью два гектара, пострадавших в результате инцидента нет.

"Мы не можем назвать причину возгорания, ее будут устанавливать специальные следственные группы", - заключил замначальника Госслужбы.

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Версия на азербайджанском языке FHN: “Xətai rayonunda yanğın qısa zamanda tam söndürüləcək"

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