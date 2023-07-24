МЧС: пожар в Хатаинском районе будет потушен в кратчайшие сроки

Пожар в Хатаинском районе Баку будет потушен в кратчайшие сроки.
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По его словам, пожарные бригады достигли места инцидента спустя пять минут после получения информации.
"Пожар возник около забора НПЗ вблизи четырех резервуаров с нефтью вместимостью 5 000 кубометров каждый.
Из-за сильного ветра огонь распространился на большую площадь и представлял большую угрозу для нефтяного сектора. В связи с этим был объявлен высокий уровень опасности. К месту происшествию привлечены силы и средства Бакинского гарнизона, 20 пожарных машин и 85 человек личного состава.
В 23:03 пожар был полностью локализован и взят под контроль. В настоящее время угрозы для нефтяного сектора нет, работы по охлаждению продолжаются. В ближайшее время пожар будет полностью потушен", - подчеркнул Р.Худиев.
Он добавил, что огонь охватил территорию площадью два гектара, пострадавших в результате инцидента нет.
"Мы не можем назвать причину возгорания, ее будут устанавливать специальные следственные группы", - заключил замначальника Госслужбы.