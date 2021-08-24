МЧС: Пожар на проспекте Гейдара Алиева охватил территорию площадью 250 кв.м

"Площадь возгорания на проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе Баку составила 250 кв.м. Предотвращено распространение огня на склад плодоовощной базы, авторемонтные мастерские и другие здания".

"Площадь возгорания на проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе Баку составила 250 кв.м. Предотвращено распространение огня на склад плодоовощной базы, авторемонтные мастерские и другие здания".

Об этом Report сообщил начальник штаба Государственной противопожарной службы МЧС полковник Акбер Новрузов.

"В 14:36 нам поступил вызов, и уже через 5 минут первая пожарная машина прибыла на место возгорания. Благодаря усилиям пожарных в течение 10 минут пожар был локализован, а примерно в 15:00 полностью потушен. В результате инцидента пострадавших нет", - отметил А.Новрузов.

Причина пожара расследуется.