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МЧС: Пожар на проспекте Гейдара Алиева охватил территорию площадью 250 кв.м

МЧС: Пожар на проспекте Гейдара Алиева охватил территорию площадью 250 кв.м "Площадь возгорания на проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе Баку составила 250 кв.м. Предотвращено распространение огня на склад плодоовощной базы, авторемонтные мастерские и другие здания".
Происшествия
24 августа 2021 г. 16:09
МЧС: Пожар на проспекте Гейдара Алиева охватил территорию площадью 250 кв.м

"Площадь возгорания на проспекте Гейдара Алиева в Низаминском районе Баку составила 250 кв.м. Предотвращено распространение огня на склад плодоовощной базы, авторемонтные мастерские и другие здания".

Об этом Report сообщил начальник штаба Государственной противопожарной службы МЧС полковник Акбер Новрузов.

"В 14:36 нам поступил вызов, и уже через 5 минут первая пожарная машина прибыла на место возгорания. Благодаря усилиям пожарных в течение 10 минут пожар был локализован, а примерно в 15:00 полностью потушен. В результате инцидента пострадавших нет", - отметил А.Новрузов.

Причина пожара расследуется.

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Версия на азербайджанском языке FHN: "Heydər Əliyev prospektində yanğın 250 kv. m. ərazini əhatə edib"

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