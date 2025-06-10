МЧС потушило 230 пожаров в дни Гурбан-байрама

МЧС потушило 230 пожаров в дни Гурбан-байрама

МЧС ликвидировало 230 пожаров различной степени сложности в выходные дни по случаю Гурбан-байрам.

Как сообщили Report в ведомстве, помимо пожаров, спасатели отреагировали на 20 вызовов, связанных с экстренной помощью людям, оказавшимся в беспомощном состоянии, а также выезжали на 2 дорожно-транспортных происшествия и предотвратили 2 попытки суицида.

Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось быстро локализовать и потушить возгорания, и спасти жизни 28 человек, среди которых 8 несовершеннолетних детей.

В ходе спасательных операций 2 человека были эвакуированы из зон повышенной опасности, 4 пострадавших с различными травмами доставлены в медицинские учреждения, тела 4 погибших были переданы соответствующим службам.

В ведомстве отметили, что МЧС работало в усиленном режиме в связи с дни Гурбан-байрам.