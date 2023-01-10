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МЧС: Поиски утонувшего в Куре мужчины продолжаются

МЧС: Поиски утонувшего в Куре мужчины продолжаются Поисковые водолазные группы МЧС продолжают поиски Мамедова Эльдениза Микаил оглы 1974 года рождения, который предположительно утонул 21 декабря 2022 года на участке реки Куры, проходящем по территории села Гадирли Товузского района.
Происшествия
10 января 2023 г. 15:59
МЧС: Поиски утонувшего в Куре мужчины продолжаются

Поисковые водолазные группы МЧС продолжают поиски Мамедова Эльдениза Микаил оглы 1974 года рождения, который предположительно утонул 21 декабря 2022 года на участке реки Куры, проходящем по территории села Гадирли Товузского района.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, водолазно-поисковые группы Службы спасения особого риска МЧС и Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах проводят поисково-спасательные мероприятия в местах, где предположительно мог утонуть гражданин.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN: "Keçən il Kür çayında batan kişinin axtarışları davam etdirilir"

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