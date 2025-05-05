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МЧС подвело итоги недели: потушено 145 пожаров, обнаружены тела 4 человек

МЧС подвело итоги недели: потушено 145 пожаров, обнаружены тела 4 человек МЧС подвело итоги недели: потушено 145 пожаров, обнаружены тела 4 человек
Происшествия
5 мая 2025 г. 10:27
МЧС подвело итоги недели: потушено 145 пожаров, обнаружены тела 4 человек

Дежурные службы МЧС Азербайджана за прошедшую неделю совершили 145 выездов на тушение пожаров различной степени сложности.

Как сообщили Report в ведомстве, в ходе пожаров пострадали 3 человека, найдены и переданы по назначению тела 4 погибших.

Кроме того, спасателями проведено 24 операции по вызволению людей, заведомо находящихся в беспомощном состоянии.

Также сотрудники службы приняли участие в ликвидации последствий двух дорожно-транспортных происшествий и предотвратили две попытки суицида.

В общей сложности, силами МЧС за минувшую неделю спасены 39 человек, в том числе 18 детей.

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Версия на азербайджанском языке Ötən həftə 145 yanğına çıxış olub, 4 nəfərin meyiti aşkarlanıb

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