 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МЧС подало в суд на компанию известного бизнесмена

    Выдвинут иск в связи с погашением долга

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов (НИПКИСМ) имени С.А.Дадашова государственного агентства по контролю за безопасностью в строительстве при министерстве по чрезвычайным ситуациям подал в суд на жилищно-строительный кооператив Azər-Ross İK. 

    Как сообщает Report, структура МЧС подала иск в связи с погашением долга. Сумма долга не разглашается.

    Иск будет рассмотрен во 2-м Бакинском административно-экономическом суде. 

    Отметим, что НИПКИСМ имени С.А.Дадашова является хозрасчетной структурой, проводящей научно-исследовательские, проектно-конструкторские и испытательные работы в целях обеспечения безопасности в сфере производства строительных материалов и строительства, а также участвующей в подготовке нормативно-технических документов относительно строительства. 

    Кооператив Azər-Ross İK, президентом которого является известный бизнесмен Гаджи Ибрагим Нехрамли, входит в состав концерна Avesta. Компания занимается строительством многоэтажных зданий в Баку. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi