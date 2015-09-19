МЧС подало в суд на компанию известного бизнесмена

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов (НИПКИСМ) имени С.А.Дадашова государственного агентства по контролю за безопасностью в строительстве при министерстве по чрезвычайным ситуациям подал в суд на жилищно-строительный кооператив Azər-Ross İK.

Как сообщает Report, структура МЧС подала иск в связи с погашением долга. Сумма долга не разглашается.

Иск будет рассмотрен во 2-м Бакинском административно-экономическом суде.

Отметим, что НИПКИСМ имени С.А.Дадашова является хозрасчетной структурой, проводящей научно-исследовательские, проектно-конструкторские и испытательные работы в целях обеспечения безопасности в сфере производства строительных материалов и строительства, а также участвующей в подготовке нормативно-технических документов относительно строительства.

Кооператив Azər-Ross İK, президентом которого является известный бизнесмен Гаджи Ибрагим Нехрамли, входит в состав концерна Avesta. Компания занимается строительством многоэтажных зданий в Баку.