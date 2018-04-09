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    МЧС подало в суд на Ata Sığorta

    Баку.9 апреля. REPORT.AZ/ Институт коммунального проектирования "Azkommunlayihə" Государственного агентства по контролю над безопасностью в строительстве МЧС подал в суд на ОАО Ata Sığorta.

    Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 МЧС потребовало выплаты страховой суммы.

    Сумма требуемой выплаты не уточняется.

    Суд отклонил иск.

    Недовольное решением МЧС подало апелляционную жалобу. Жалоба рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

    Отметим, что ОАО Ata Sığorta известная в Азербайджане страховая компания.

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