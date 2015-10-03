​МЧС подало иск против строительной компании

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов имени С.А.Дадашева Государственного агентства по контролю безопасности на строительстве (ГАКБС) министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) подал иск против ЖСК “Göhər”.

Как сообщает Report, институт требует взыскания задолженности по контракту. Сумма долга не разглашается.

Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.

Отметим, что НИПКИСМ имени С.А.Дадашова является хозрасчетной организацией, проводящей научно-исследовательские, проектно-конструкторские и испытательные работы в целях обеспечения безопасности в сфере производства строительных материалов и строительства, а также участвующей в подготовке нормативно-технических документов в сфере строительства.

Компания “Göhər” занимается строительством многоэтажных зданий.