МЧС оштрафовал директора школы в Габале, в которой произошел пожар

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ МЧС распространил информацию в связи с пожаром в школе в Габале.

Как сообщает Report, в информации говорится, что 6 марта в школе в селе Лаза, расположенной в 14 км от Габалинской районной противопожарной части, произошел пожар: "Первая информация о пожаре поступила в тот же день в 13:27. На место пожара незамедлительно выехало три пожарных расчета. Первая машина прибыла на место происшествия в 13:55 и приступила к тушению пожара.

При тушении пожара в здании школы в водяном наносе одной из машин произошли неполадки, подача воды была приостановлена. Некоторые лица сняли произошедшее на камеру и пытались внушить мысль, что пожарные машины прибывают на место пожара без воды. МЧС еще раз сообщает, что пожарная техника полностью обеспечена необходимыми средствами и хранится на боевом счету. Ни при каких обстоятельствах пожарная техника не выезжает на место происшествия без воды.

За многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности руководство этой школы неоднократно предупреждалось со стороны Государственной службы пожарного надзора. В этом году за 3 дня до пожара в отношении директора школы был составлен протокол под номером 0000532 от 3 марта 2018 года за административный проступок в сфере пожарной безопасности".