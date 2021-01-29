О нас
Report Georgia
Аудио новости

МЧС: Оползень в Бадамдаре мог произойти из-за землетрясения на Каспии

МЧС: Оползень в Бадамдаре мог произойти из-за землетрясения на Каспии Все еще есть вероятность локальных оползней
Происшествия
29 января 2021 г. 14:53
МЧС: Оползень в Бадамдаре мог произойти из-за землетрясения на Каспии

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило информацию в связи с оползневым процессом в Сабаильском районе Баку.

В поступившей Report информации МЧС говорится:

"Как сообщалось, 28 января 2021 года в 21:05 на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что на автодороге в районе 20-го участка Сабаильского района города Баку произошел оползень. На территорию срочно были мобилизованы представители соответствующих структур министерства, а также спасатели, в районе ЧП приняты необходимые меры безопасности, проинформированы соответствующие государственные органы.

Для ознакомления с ситуацией на месте сегодня утром аварийную территорию посетили заместитель министра Рагим Лятифов и соответствующие должностные лица министерства, в том числе специалисты.

Следует отметить, что есть вероятность, что оползень связан с достаточно сильным землетрясением, произошедшим вчера почти одновременно в Каспийском море. На определенном расстоянии от оползневой зоны на основании проекта, разработанного совместно с японскими специалистами, министерством были пробурены 3 дренажные скважины глубиной 30 м и диаметром 3,5 м, проведены работы по террасированию с возведением подпорных стен. В результате на территории, где завершились работы, оползней не произошло. Вчерашний оползень произошел в районе, где реализация проекта будет продолжена. Напомним, так как проект еще не завершен, и в этом районе не происходят процессы стабилизации, все еще есть вероятность локальных оползней. Ситуация находится под полным контролем".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBadamdardakı sürüşmə ərazisində drenaj quyuları qazılıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Начальник управления МВД отправлен на пенсию
Начальник управления МВД отправлен на пенсию
29 января 2021 г. 15:28
В Баку начальник отделения полиции снят с должности
В Баку начальник отделения полиции снят с должности
29 января 2021 г. 14:04
Эльдар Азизов прибыл на место схода оползня в Бадамдаре
Эльдар Азизов прибыл на место схода оползня в Бадамдаре
29 января 2021 г. 11:05
В Бейлягане автомобиль врезался в ограждение, есть погибший
В Бейлягане автомобиль врезался в ограждение, есть погибший
28 января 2021 г. 23:44
На Бадамдаре вновь произошел оползень, ресторану причинен ущерб  
На Бадамдаре вновь произошел оползень, ресторану причинен ущерб  
28 января 2021 г. 22:30
На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
28 января 2021 г. 21:50
Прокуратура возбудила уголовное дело в связи с преступлением в отеле экс-депутата
Прокуратура возбудила уголовное дело в связи с преступлением в отеле экс-депутата
28 января 2021 г. 17:06
В Баку возбуждено уголовное дело в отношении еще одного армянского террориста
В Баку возбуждено уголовное дело в отношении еще одного армянского террориста
28 января 2021 г. 16:50
В Тертерском районе трактор наехал на мину, водитель ранен
В Тертерском районе трактор наехал на мину, водитель ранен
28 января 2021 г. 15:11
Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов
Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов
28 января 2021 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi