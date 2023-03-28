МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя

Государственная служба надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС в связи с пляжным сезоном объявила конкурс на должность матроса-спасателя на контрактной основе.

Государственная служба надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС в связи с пляжным сезоном объявила конкурс на должность матроса-спасателя на контрактной основе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что в конкурсе на вакантную должность матроса-спасателя в пляжный сезон этого года (для мужчин) могут принять участие граждане Азербайджана в возрасте от 18 до 40 лет, свободно владеющие азербайджанским языком, физически здоровые, прошедшие срочную военную службу и имеющие соответствующую подготовку в соответствии с требованиями данной профессии.

"Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны подать заявление и предъявить удостоверение личности, трудовую книжку (при наличии), документ о полном среднем или среднем специальном образовании, справку о состоянии здоровья (из медицинского учреждения по месту регистрации), 2 фотографии на красном фоне размером 3х4.

Кандидаты, уровень физической подготовки и навыки плавания которых соответствуют установленным нормативам, будут допущены к этапу собеседования.

Документы принимаются с 28 марта 2023 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10:00 до 17:00 в Государственной службе надзора за маломерными судами и спасению на водах, расположенной по адресу: г. Баку, Хатаинский район, ул. Наджафгулу Рафиева, 26”, - отмечается в сообщении.