О нас

МЧС Азербайджана обратился к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями

МЧС Азербайджана обратился к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.
Происшествия
12 мая 2023 г. 17:50
МЧС Азербайджана обратился к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что по данным Национальной службы гидрометеорологии, начиная с вечера 13 мая и до утра 15 мая на территории страны прогнозируется неустойчивая погода, сильный ветер, осадки, грозы, увеличение водности и кратковременные паводки в некоторых реках.

В связи с этим министерство по чрезвычайным ситуациям призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Самое читаемое

ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
6 мая 2023 г. 08:11
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
6 мая 2023 г. 18:00
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
В Индии трое погибли при катастрофе истребителя МиГ-21
8 мая 2023 г. 10:50
На Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля Харыбюльбюль
ФотоНа Джыдыр-дюзю представлена концертная программа фестиваля "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 19:54
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
Карасин: Гейдар Алиев - выдающийся политик советского и постсоветского периода истории
10 мая 2023 г. 11:35
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
Расим Коч: Дальновидная политика Гейдара Алиева сыграла важную роль в развитии отношений Азербайджана и Турции
10 мая 2023 г. 18:29
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
На Филиппинах 81 школьник попал в больницу из-за химического отравления
11 мая 2023 г. 10:44
На ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа ряде бакинских улиц и проспектов наблюдаются пробки - СПИСОК
12 мая 2023 г. 08:24
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
Сулейман Сойлу: США вмешиваются в выборы в Турции
12 мая 2023 г. 11:40
Глава военной разведки Украины: У России нет потенциала для наступления
Глава военной разведки Украины: У России нет потенциала для наступления
7 мая 2023 г. 23:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi