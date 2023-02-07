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МЧС обратился к населению в связи с неблагоприятными погодными условиями

МЧС обратился к населению в связи с неблагоприятными погодными условиями Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми со второй половины дня неблагоприятными погодными условиями.
Происшествия
7 февраля 2023 г. 09:32
МЧС обратился к населению в связи с неблагоприятными погодными условиями

Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми со второй половины дня неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщает Report, по информации Национальной гидрометеорологической службы, начиная со второй половины дня в стране резко изменятся погодные условия, значительно понизится температура воздуха, пройдут дожди, снег, в отдельных районах ожидается сильный ветер.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению и призвало соблюдать правила безопасности:

"Не следует использовать неисправные или кустарно изготовленные обогреватели, не перегружать электрическую сеть, не оставлять обогревательные приборы включенными без присмотра, не хранить легковоспламеняющиеся материалы и горючие жидкости в непосредственной близости от обогревательных приборов, использовать приборы только в соответствии с инструкцией производителя.

Наряду с этим, гражданам, отправляющимся в поездку, следует обращать внимание на прогнозы официальных ведомств относительно погодных условий, по возможности исключить поездки в морозную и штормовую погоду, при необходимости выезда заранее сообщить родственникам о направлении движения, при поездке на автомобиле технические показатели машины должны соответствовать сезонным условиям и иметь достаточное количество топлива. Рекомендуем для обеспечения безопасности выбирать только знакомые маршруты движения, следовать требованиям предупреждающих и запрещающих знаков, обходить стороной места, где есть вероятность схода лавин, в том числе крутые склоны, и возвращаться по адресу проживания до наступления темноты.

В связи с сильным ветром, ожидаемым на ряде территорий, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, а также не стоять под электрическими столбами и линиями, высокими деревьями. Также, учитывая трудности, вызванные сильным ветром при тушении пожаров, следует строго соблюдать правила пожарной безопасности".

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