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МЧС обратилось к водителям в связи с парковкой автомобилей

МЧС обратилось к водителям в связи с парковкой автомобилей Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало автомобилистов быть внимательными при парковке транспортных средств в праздничные дни.
Происшествия
20 марта 2024 г. 13:05
МЧС обратилось к водителям в связи с парковкой автомобилей

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало автомобилистов быть внимательными при парковке транспортных средств в праздничные дни.

Как сообщает Report со ссылкой МЧС, в нерабочие дни в связи с праздником Новруз граждане часто паркуют автомобили в неположенных местах, в особенности во дворах жилых зданий.

В ведомстве отметили, что парковка автомобилей в неположенных местах, в том числе у входа в здание, на проезжей части дороги, или непосредственно возле систем противопожарного водоснабжения препятствует работе спасательных, пожарных и других служб при чрезвычайных ситуациях.

МЧС призывает автомобилистов парковаться только в отведенных для парковок местах, сохранять дистанцию между транспортными средствами, не перекрывать въезд и выезд для других автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке FHN avtomobillərin nizamsız parklanması ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

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