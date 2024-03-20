МЧС обратилось к водителям в связи с парковкой автомобилей

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало автомобилистов быть внимательными при парковке транспортных средств в праздничные дни.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призвало автомобилистов быть внимательными при парковке транспортных средств в праздничные дни.

Как сообщает Report со ссылкой МЧС, в нерабочие дни в связи с праздником Новруз граждане часто паркуют автомобили в неположенных местах, в особенности во дворах жилых зданий.

В ведомстве отметили, что парковка автомобилей в неположенных местах, в том числе у входа в здание, на проезжей части дороги, или непосредственно возле систем противопожарного водоснабжения препятствует работе спасательных, пожарных и других служб при чрезвычайных ситуациях.

МЧС призывает автомобилистов парковаться только в отведенных для парковок местах, сохранять дистанцию между транспортными средствами, не перекрывать въезд и выезд для других автомобилей.