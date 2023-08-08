МЧС обратилось к населению в связи с жаркой погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой жарой на территории республики.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой жарой на территории республики.

Как передает Report, с учетом прогнозируемых в ближайшие дни высоких температур воздуха, вплоть до 44°, ведомство призвало граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

В этих погодных условиях малейшая неосторожность или пренебрежение правилами пожарной безопасности могут привести к возникновению пожаров, в частности, на пустырях и в лесных массивах. Кроме того, в связи с возросшей потребностью в кондиционерах повышается риск перегруженности электрических проводов и, как следствие, короткого замыкания.

Кроме того, для защиты от солнечного удара рекомендуется не проводить много времени на открытом воздухе в дни с высокой температурой, использовать одежду светлых тонов, легкую, особенно хлопчатобумажную, больше находиться в тени или в прохладном месте, а также пить много жидкости".