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МЧС обратилось к населению в связи с ветреной погодой

МЧС обратилось к населению в связи с ветреной погодой Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями.
Происшествия
22 января 2024 г. 10:05
МЧС обратилось к населению в связи с ветреной погодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с нестабильными погодными условиями.

Как сообщает Report, в ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности.

В обращении отмечается, что, согласно прогнозам Национальной службы гидрометеорологии, холодная и ветреная погода на территории страны сохранится в ближайшие дни.

"Холодная и ветреная погода в то же время создает серьезную угрозу возникновения пожаров. Поскольку в холодную погоду население больше использует газовые и электрические обогреватели, происходит перегрузка электрической сети. Помимо этого, использование неисправных, не соответствующих стандартам или изготовленных кустарным способом газовых и электрических обогревателей также может спровоцировать пожар или создать опасность выделения угарного газа", - говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС призывает граждан соблюдать осторожность, не оставлять отопительные приборы без присмотра и использовать их в соответствии с инструкциями (рекомендациями) производителей.

Кроме того, в ветреную погоду следует строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как сильный ветер затрудняет работу по тушению пожаров.

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