МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с соблюдением правил безопасности на пляжах - ВИДЕО

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с соблюдением правил безопасности на пляжах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

В обращении говорится, что запрещается купаться в неположенных местах, заплывать за отмеченную линию, заходить в море в ветреную погоду, ночевать на пляже, находиться на пляже в нетрезвом состоянии, вести себя грубо в воде, ловить рыбу на пляже, кроме спасательной техники пользоваться на пляже другими лодками или маленькими кораблями.

Как сообщили в министерстве, родители не должны оставлять без присмотра детей, все должны беспрекословно выполнять указания на спасательных знаках и таблицах, требования и призывы спасателей: "Беспрерывно находиться под палящим солнцем, заходить в воду после наступления темноты опасно".

В обращении подчеркнуто, что отдых на пляже наиболее безопасен с 9:00 до 21:00.

Как сообщили из МЧС, равнодушное отношение к правилам безопасности опасно для жизни человека!

Во время опасности звоните на номер 112!