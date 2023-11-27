МЧС обратилось к населению в связи с сильным ветром

Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана обратилось к гражданам с призывом соблюдать меры безопасности во избежание несчастных случаев во время сильного ветра.

Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана обратилось к гражданам с призывом соблюдать меры безопасности во избежание несчастных случаев во время сильного ветра.

Как сообщает Report, в ведомстве рекомендовали держаться подальше от строений из легких конструкций и временных построек, рекламных стендов, а также не стоять под столбами линий электропередачи и проводами, высокими деревьями: "Кроме того, с учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре, особенно на открытом воздухе, рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности".

При грозах рекомендуется отключать электрические устройства от сети, не пользоваться телефоном (стационарный, сотовый, таксофон и пр.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередачи и антеннам, не прятаться под деревьями.