О нас

МЧС обратилось к населению в связи с сильным ветром

МЧС обратилось к населению в связи с сильным ветром Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана обратилось к гражданам с призывом соблюдать меры безопасности во избежание несчастных случаев во время сильного ветра.
Происшествия
27 ноября 2023 г. 10:58
МЧС обратилось к населению в связи с сильным ветром

Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана обратилось к гражданам с призывом соблюдать меры безопасности во избежание несчастных случаев во время сильного ветра.

Как сообщает Report, в ведомстве рекомендовали держаться подальше от строений из легких конструкций и временных построек, рекламных стендов, а также не стоять под столбами линий электропередачи и проводами, высокими деревьями: "Кроме того, с учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре, особенно на открытом воздухе, рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности".

При грозах рекомендуется отключать электрические устройства от сети, не пользоваться телефоном (стационарный, сотовый, таксофон и пр.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередачи и антеннам, не прятаться под деревьями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazirlik hava şəraiti ilə əlaqədar xəbərdarlıq edib

Другие новости из категории

На автодороге Зыхский круг-аэропорт снижена скорость движения
На автодороге Зыхский круг-аэропорт снижена скорость движения
27 ноября 2023 г. 11:21
ГПС: При попытке нарушить госграницу задержан гражданин Пакистана
ГПС: При попытке нарушить госграницу задержан гражданин Пакистана
27 ноября 2023 г. 10:11
В Геранбое обнаружено огнестрельное оружие
В Геранбое обнаружено огнестрельное оружие
27 ноября 2023 г. 08:41
В Сумгайыте загорелся полигон бытовых отходов
В Сумгайыте загорелся полигон бытовых отходов
27 ноября 2023 г. 02:12
В Гяндже мужчина подозревается в убийстве сестры
В Гяндже мужчина подозревается в убийстве сестры
27 ноября 2023 г. 01:56
В здании ИВ Гедабейского района произошел пожар
В здании ИВ Гедабейского района произошел пожар
27 ноября 2023 г. 00:48
Пожар в горно-лесистой местности Лерика потушен
Пожар в горно-лесистой местности Лерика потушен
26 ноября 2023 г. 17:21
В бакинской квартире найден труп
В бакинской квартире найден труп
26 ноября 2023 г. 12:06
В Хазарском районе Баку обнаружены боеприпасы
ФотоВ Хазарском районе Баку обнаружены боеприпасы
26 ноября 2023 г. 10:43
В Геранбое перевернулся автомобиль, есть пострадавший
В Геранбое перевернулся автомобиль, есть пострадавший
26 ноября 2023 г. 10:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi