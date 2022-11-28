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МЧС обратилось к населению в связи с резким изменением погодных условий

МЧС обратилось к населению в связи с резким изменением погодных условий Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с резким изменением погодных условий.
Происшествия
28 ноября 2022 г. 12:23
МЧС обратилось к населению в связи с резким изменением погодных условий

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с резким изменением погодных условий.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что в ближайшие дни на территории страны прогнозируется резкое изменение погодных условий, похолодание и осадки.

"В холодную погоду обычно наблюдается значительное увеличение использования газовых и электрических отопительных приборов. В это время перегрузка электрической сети, особенно в квартирах или частных жилых домах, а также использование неисправных, нестандартных или изготовленных кустарным способом газовых и электрических отопительных приборов может привести к пожару. Учитывая сказанное, МЧС, обращаясь к населению, рекомендует строго соблюдать правила пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

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