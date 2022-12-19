МЧС обратился к населению в связи с резким изменением погодных условий

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с резким изменением погодных условий.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с резким изменением погодных условий.

Как сообщает Report, МЧС призвал население соблюдать правила безопасности.

"В холодную погоду обычно наблюдается значительное увеличение использования газовых и электрических отопительных приборов. В это время перегрузка электрической сети, особенно в квартирах или частных жилых домах, а также использование неисправных, нестандартных или изготовленных кустарным способом газовых и электрических отопительных приборов может привести к пожару. Учитывая сказанное, МЧС, обращаясь к населению, рекомендует строго соблюдать правила пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

МЧС также рекомендует не находится вблизи построек с легкой конструкцией, зданий и рекламных щитов в связи с ожидаемым сильным ветром в Баку и на Абшеронском полуострове.

Отметим, что ранее Национальная служба гидрометеорологии выступила с предупреждением о том, что в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 19 декабря до 21 декабря погода резко изменится, будет дуть северо-западный ветер скоростью 20 м/с и порывами до 23-28 м/с, местами скорость ветра достигнет 30-33 м/с.