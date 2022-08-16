МЧС обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью.

Как сообщили Report в МЧС, в ряде случаев неосторожное или безответственное поведение людей, в том числе намеренный поджог скошенных зерновых полей, несоблюдение ими соответствующих правил пожарной безопасности во время хозяйственной деятельности или отдыха приводят к возникновению пожаров, в результате которых наносится ущерб государственному или специальному имуществу, национальным ресурсам, в том числе лесам и заповедникам, а также возникают угрозы жизни и здоровью людей.

"По состоянию на 16 августа, за последние сутки на территории страны осуществлено 109 выездов на пожары, 47 из которых пришлись на северо-западный и северный регионы. Пожары, охватывающие около 500 гектаров, в основном пришлись на скошенные зерновые поля, сухую траву, кустарники и лесные массивы.

МЧС, обращаясь к населению, в частности к предпринимателям и владельцам частных хозяйств, подчеркивает важность строгого соблюдения требований пожарной безопасности, усиления мер контроля в связи с пожарной безопасностью со стороны надлежащих госструктур", - отметили в министерстве.