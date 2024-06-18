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МЧС обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью в сезон сбора зерновых

МЧС обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью в сезон сбора зерновых Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью в сезон сбора урожая зерновых.
Происшествия
18 июня 2024 г. 11:45
МЧС обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью в сезон сбора зерновых

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с пожарной безопасностью в сезон сбора урожая зерновых.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечено, что заготовка зерна имеет важное значение в обеспечении населения продовольствием, поэтому защита быстро воспламеняющихся зерновых полей от опасности возгорания является одним из важных условий обеспечения продовольственной безопасности в Азербайджане.

Учитывая вышеизложенное и тот факт, что сезон сбора урожая совпадает с жарким и засушливым периодом года, МЧС призывает население, в том числе владельцев фермерских хозяйств и лиц, участвующих в сборе зерновых, строго придерживаться правил пожарной безопасности.

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