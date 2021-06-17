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МЧС обратилось к населению в связи с погодными условиями

МЧС обратилось к населению в связи с погодными условиями Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемой погодой.
Происшествия
17 июня 2021 г. 16:05
МЧС обратилось к населению в связи с погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемой погодой.

В поступившем в Report из МЧС обращении говорится:

"По данным Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, с 18 июня по утренние часы 19 июня на территории страны, в частности в Баку и на Абшеронском полуострове, ожидается сильный ветер.

Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с просьбой быть осторожными и строго соблюдать соответствующие правила безопасности, чтобы избежать опасностей, которые могут быть вызваны сильным ветром.

В частности, учитывая, что в этот сезон люди ходят на пляжи для отдыха, напоминаем, что в сильно ветреную погоду заходить в море опасно.

Помните: равнодушие к правилам - угроза нашей жизни! В случае опасности звоните на номер 112".

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