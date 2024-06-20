О нас

МЧС обратилось к населению в связи с погодными условиями

МЧС обратилось к населению в связи с погодными условиями Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.
Происшествия
20 июня 2024 г. 20:54
МЧС обратилось к населению в связи с погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, по данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории страны прогнозируется нестабильная погода, местами ливни, грозы и сильный ветер с порывами, возможны сход селевых потоков и паводки.

МЧС призывает к строгому соблюдению соответствующих правил безопасности в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями.

"Населению рекомендуется избегать районы, подверженные селям и паводкам, а при угрозе наводнений незамедлительно подняться на близлежащую высоту.

Кроме того, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров, возникающих при сильном ветре, правила пожарной безопасности в ветреную погоду должны соблюдаться особенно строго.

Также для защиты от рисков, связанных с грозой, рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.п.), во время нахождения на открытом воздухе не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями. Если вы находитесь в автомобиле, нужно остановить транспортное средство, поднять стекла и ждать окончания грозы", - сообщили в ведомстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке FHN gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Другие новости из категории

В Агстафе сильный ветер повалил дерево, есть пострадавшие
В Агстафе сильный ветер повалил дерево, есть пострадавшие
20 июня 2024 г. 21:47
Сильный ветер с дождем привел к сбоям в подаче электроэнергии в западном регионе
ФотоСильный ветер с дождем привел к сбоям в подаче электроэнергии в западном регионе
20 июня 2024 г. 20:40
В Бейлагане в ДТП двое погибли, еще двое ранены
В Бейлагане в ДТП двое погибли, еще двое ранены
20 июня 2024 г. 18:50
Россия экстрадировала в Азербайджан двух человек
Россия экстрадировала в Азербайджан двух человек
20 июня 2024 г. 17:18
В Хырдалане 22-летний парень скончался от удара током
В Хырдалане 22-летний парень скончался от удара током
20 июня 2024 г. 14:57
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду более 11 кг наркотиков из Ирана
ФотоАзербайджанские пограничники пресекли контрабанду более 11 кг наркотиков из Ирана
20 июня 2024 г. 12:20
Жителя Товуза насмерть ударило током
Жителя Товуза насмерть ударило током
20 июня 2024 г. 09:15
В Агджабеди уничтожено свыше четырех тонн дикорастущей конопли
В Агджабеди уничтожено свыше четырех тонн дикорастущей конопли
20 июня 2024 г. 08:51
В Баку один человек тяжело пострадал в ДТП
В Баку один человек тяжело пострадал в ДТП
20 июня 2024 г. 05:23
В Шеки возник пожар в одним из корпусов средней школы
ФотоВ Шеки возник пожар в одним из корпусов средней школы
20 июня 2024 г. 02:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi