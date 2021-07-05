МЧС обратилось к населению в связи с ожидающимся сильным ветром

В связи с ожидающимися погодными условиями Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению

В связи с ожидающимися погодными условиями Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению. В МЧС призвали быть внимательными, чтобы уберечься от возможных угроз от сильного ветра, и строго соблюдать правила безопасности.

Как сообщили Report в МЧС, с учетом того, что летом люди отдыхают на пляжах, в министерстве напомнили, что при сильном ветре опасно входить в море.

К тому же с учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре, в частности на открытых территориях следует серьезно соблюдать правила пожарной безопасности.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, до 7 июля на территории страны особенно в Баку и на Абшеронском полуострове, временами ожидается сильный ветер.