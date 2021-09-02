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МЧС обратилось к населению в связи с ожидающимся сильным ветром

МЧС обратилось к населению в связи с ожидающимся сильным ветром Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидающимся сильным ветром.
Происшествия
2 сентября 2021 г. 16:45
МЧС обратилось к населению в связи с ожидающимся сильным ветром
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Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидающимся сильным ветром.

В поступившем в Report из МЧС обращении говорится:

"По данным Национальной службы гидрометеорологии, с вечера 2 сентября до утра 4 сентября на территории страны ожидается изменение погодных условий, прогнозируются сильный ветер, местами интенсивные дожди и грозы.

В связи с ожидаемыми погодными условиями МЧС обращается к населению, рекомендуя быть внимательными, чтобы уберечься от возможных угроз от сильного ветра, строго соблюдать правила безопасности и не выходить на улицу без необходимости.

Кроме того, с учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре, в частности на открытых территориях, следует серьезно соблюдать правила пожарной безопасности".

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