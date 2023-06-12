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МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.
Происшествия
12 июня 2023 г. 18:46
МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что по данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни, начиная с 13 июня, на территории страны прогнозируются неустойчивые погодные условия, выпадение осадков, повышение водности рек и кратковременные паводки и сели на некоторых реках, грозы и сильный ветер.

В связи с этим министерство по чрезвычайным ситуациям призвало население соблюдать соответствующие правила безопасности.

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