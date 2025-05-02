МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями в ряде регионов Азербайджана.

Как сообщает Report, ведомство призвало граждан соблюдать правила безопасности, чтобы избежать угроз, связанных с ливнями, грозами, селями, паводками и усилением ветра.

Для защиты от возможных паводков и селей, вызванных интенсивными осадками, жителям горных и предгорных районов рекомендуется быть особенно бдительными, держаться подальше от опасных зон.

В МЧС призвали граждан во время сильного ветра держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами, проводами и высокими деревьями.

"В связи с ожидающимися грозами гражданам рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.д.), находясь на открытом воздухе не приближаться к ЛЭП, молниеотводам, антеннам, не укрываться под высокими деревьями. Находясь в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и ждать окончания грозы", - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни в регионах республики ожидаются местами усиливающиеся кратковременные дожди, грозы, сильный ветер, на некоторых горных реках прогнозируются сели и паводки.